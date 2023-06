Met blijdschap geven wij kennis: de visdiefjes zijn geboren!

In de Houthavens van Amsterdam zijn de eerste visdiefjes uit het ei gekropen. Afgelopen weekeinde kon je in ons natuurprogramma Natuurlijk Noord-Holland nog zien hoe de visdiefjes broedden op de speciaal aangelegde broedpontons. Vandaag zijn de eerste kuikens al geboren. Stadsecoloog Ton Denters is dolenthousiast: "echt geweldig!"

De visdiefkuikens zijn geboren op wat stadsecoloog Ton Denters vol trots de 'Vogelboulevard' noemt. "Met het Havenbedrijf, de gemeente Amsterdam en de Vogelbescherming hebben we dit ponton aangelegd. We wilden vooral meer natuur in een nieuwbouwwijk. Het ponton in pas mei opgeleverd en het is nu al een succes, echt geweldig!"

Kijk hier de aflevering van Natuurlijk Noord-Holland met Ton Denters in de Amsterdamse Houthavens: