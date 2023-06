Tot 4 jaar cel voor aansteken Hilversumse woningbrand waardoor echtpaar om het leven kwam

De drie Hilversummers die twee jaar geleden betrokken waren bij de fatale woningbrand waardoor echtpaar Marco Witkamp en Vanessa Vos om het leven kwam, zijn veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar. De hoofdverdachte, een nu 19-jarige Hilversummer die op het moment van de brand nog minderjarig was, moet anderhalf jaar naar de gevangenis.

De Hilversumse hoofdverdachte wordt niet alleen veroordeeld voor de brand, maar ook voor een woninginbraak die bij pleegde tijdens de schorsing van zijn voorarrest, nota bene met een enkelband om. De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij tijdens zijn voorlopige vrijlating weer in de fout ging.

Dat de jonge Hilversummer uiteindelijk wel de laagste straf van het drietal krijgt, komt doordat hij op het moment van de brand nog minderjarig was en daarom wordt veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Daar geldt een maximale celstraf van twee jaar, al zal hoofdverdachte A.K. door het opleggen van jeugd-tbs langer nog vele jaren de gevolgen merken van zijn daad. Dat kan tot zeven jaar duren.

Dodelijke woningbrand Hilversum waarschijnlijk in opdracht van buren, bewoners reageren geschokt

Dodelijke woningbrand Hilversum waarschijnlijk in opdracht van buren, bewoners reageren geschokt

Zware straffen voor medeverdachten

De twee medeverdachten moeten allebei voor vier jaar naar de gevangenis. De rechter rekent ze het zwaar aan dat ze hebben meegewerkt aan de brandstichting.

Suleiman Al H. stond op de uitkijk bij de brandstichting en leende zijn pinpas uit om de benzine te kopen, Wail El B. vervoerde het tweetal naar het huis van Marco en Vanessa.

De straf voor het tweetal valt drie jaar lager uit dan geëist, omdat de rechter - anders dan de officier van justitie - vindt dat het tweetal de brandstichting zelf niet heeft gepleegd. Wel oordeelt de rechter dat ze medeplichtig zijn, onder meer omdat ze bij de benzinepomp al hadden kunnen ingrijpen.

Brand na pesterijen

De brand was twee jaar geleden het absolute dieptepunt van een langere reeks pesterijen rond het Hilversumse echtpaar. Hun huis werd regelmatig bekogeld met eieren en stenen en er lag al eens een dode rat voor de deur.

Er gaan al tijden geruchten dat de brand zou zijn aangestoken in opdracht van de buurt. Dat zou ook blijken uit getapte telefoongesprekken. De daders kregen voor de brand een bedrag van 150 euro, zo zou blijken uit verschillende 'tikkies'. Van wie het geld precies afkomstig is, is niet duidelijk.

De brand zorgde destijds voor veel ophef in de buurt. De hoge strafeis kon vorige maand dan ook op goedkeuring rekenen van buurtbewoners. Bekijk hier de video die we destijds maakten.