Oekraïense vluchtelingen verlaten Broek in Waterland: "Het is een gek moment"

De Oekraïners die ruim een jaar bij verschillende gezinnen in Broek in Waterland zijn ondergebracht, verhuizen deze week naar Monnickendam. De gemeente heeft daar tijdelijke woonunits geregeld. Ook bij Wilma Roozenboom woonden drie Oekraïners: "Het is bewonderenswaardig hoe snel ze hun leven oppakten en weer vooruit keken."

Toen vorig jaar de vraag kwam of Wilma Roozenboom Oekraïners wilde opvangen, hoefde ze geen seconde na te denken. "Ik dacht meteen: ja, dat kan. Dat past. We hebben een tuinhuisje, daar kunnen ze goed in vertoeven." Het afgelopen jaar is Wilma goed bevallen, ze vond het ontspannen en gezellig.

Drie generaties

"We kregen drie generaties: oma, moeder Natalia en dochter Tetiana. We hebben niet enorm op elkaars lip gezeten." Volgens Wilma hoefden de Oekraïners niet door de gang om naar het tuinhuisje te gaan. "Dus we zagen elkaar meerdere keren per dag even, liepen we langs elkaar en zwaaiden we even."

Toen de Oekraïners in Nederland aankwamen, waren ze volgens Wilma moe, emotioneel en hadden ze behoefte aan rust. "Moeder en dochter zijn daarna snel aan het werk gegaan in een souvenirwinkel in Amsterdam." Oma was de moederkloek van veel andere Oekraïners, zag Wilma. "Je zag haar vaak op een bankje zitten met een andere Oekraïners, en dan praatten zij en dan luisterde ze."

Afscheid

Broek in Waterland heeft ruim veertig vluchtelingen opgevangen in tuinhuisjes. "Ik kan niet voor heel Broek spreken wat we ervan hebben geleerd, maar het is bewonderenswaardig hoe snel ze hun leven opgepakt hebben, en weer vooruit keken", zegt Wilma.

Volgens Wilma zat bij niemand in het hoofd dat de opvang permanent zou zijn. "Dan krijg je ook een andere relatie." Maar nu het afscheid voor de deur staat, vindt Wilma dat natuurlijk een gek moment. "We hebben niet dagelijks bij elkaar gegeten, maar zijn wel ruim een jaar in elkaars leven geweest." De afspraak om snel in Monnickendam te gaan eten, is dan ook al gemaakt.