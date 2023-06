Op de bres voor zwemles: duizenden badeendjes 'racen' in Naarder vestinggracht

Het aantal kinderen met een zwemdiploma is de afgelopen jaren afgenomen. Tijdens de corona-pandemiejaren waren de zwembaden dicht, waardoor zwemlessen niet konden worden gegeven, maar ook de kosten van de zwemlessen voor ouders spelen mee. Via Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt geld beschikbaar gesteld voor zwemlessen voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor zwemles. Het halen van een A-diploma kost per kind ongeveer 700 euro.