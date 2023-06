Drankrijder Andijk richt ravage aan, ondanks ingrijpen van persfotograaf

Een 26-jarige drankrijder uit Enkhuizen heeft gisteravond een spoor van vernieling aangericht in Andijk. Verschillende mensen moesten aan de kant springen en bosjes moesten het ontgelden. Persfotograaf Ramon Vegelien probeerde de bestuurster met zijn auto nog te stoppen: zijn auto is mogelijk total loss. Er vielen geen gewonden, en de vrouw is aangehouden.

De auto van de automobiliste uit Enkhuizen - Inter Visual Studio

Na een eerdere aanrijding in Andijk stond Ramon zondagavond na te praten, toen hij een auto slingerend voorbij zag komen. Foute boel, wist hij direct. "Het was bijna overdreven slecht, hoe ze reed. Slingeren, door bosjes heen, Ze ging met wel 80 kilometer per uur over een gevaarlijke kruising heen, waar rechts voorrang heeft. Het was niet normaal." Ramon aarzelt geen moment en rijdt snel achter de auto aan. In een poging haar af te stoppen, zet hij zijn auto voor die van haar, op het moment dat ze keert. Maar in plaats van haar rit te beëindigen, volgt er een flinke aanrijding. De automobiliste vervolgt haar tocht en knalt even later tegen een boom op de Generaal de Wetlaan, zonder daarbij gewond te raken. Bekijk de beelden van de aanrijding.

Aanrijding in Andijk - NH Nieuws

Het is een klein wonder dat er verder geen slachtoffers vallen. "Er moesten meerdere mensen aan de kant springen. Ze reed echt als een bezetene", zag Ramon. "Ik zou mijn auto er de volgende keer zo weer voor zetten. Je probeert veel letsel bij mensen te voorkomen. Ik ben ook wel eens te water gesprongen om iemand te redden. Dat doe je gewoon." Zijn auto moest worden weggesleept en een herstelbedrijf beoordeelt vandaag de schade aan zijn auto. "Hij is misschien wel total loss." Van het padje De politie bevestigt dat de 26-jarige vrouw is aangehouden. Ze had inderdaad teveel alcohol gedronken en haar rijbewijs is ingenomen. Bloedonderzoek moet uitwijzen hoeveel ze heeft gedronken. Ramon zag de vrouw nog, nadat ze even verderop tegen de boom was gereden. "Ik wilde wel een hartig woordje met haar spreken, maar wist mij in te houden. Het had ook weinig zin, denk ik. Ze was aardig van het padje."