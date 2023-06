Auto en tram botsen in Amstelveen, tram ontspoord

In Amstelveen zijn vanmorgen een auto en een tram op elkaar gebotst. De tram raakte door de botsing van de rails. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De botsing tussen de auto en de tram gebeurde bij de overgang tussen de Doctor Willem Dreesweg en de Melkweg. De auto is flink beschadigd en de tram raakte bij het ongeluk van het spoor. Volgens de woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Bij het ongeluk vielen geen gewonden. Wel werden twee inzittenden uit de auto uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.