Wordt 'grap' zwaar bestraft? Verdachten van fatale woningbrand Hilversum horen het vandaag

De brand was twee jaar geleden het absolute dieptepunt van een langere reeks pesterijen rond het Hilversumse echtpaar. Hun huis wordt regelmatig bekogeld met eieren en stenen en er lag al eens een dode rat voor de deur.

Dodelijke woningbrand Hilversum waarschijnlijk in opdracht van buren, bewoners reageren geschokt

De pesterijen vielen echter in het niet bij wat er op de vroege ochtend van vrijdag 28 mei gebeurde. Als Marco en Vanessa nog rustig liggen te slapen, loopt er zonder dat iemand het ook maar merkt een jonge jongen door de voortuin. Er wordt benzine door de brievenbus gegoten en aangestoken. De vlammen slaan vervolgens razendsnel om zich heen. Marco en Vanessa zitten als ratten in de val en kunnen geen kant meer op.

De brandweer slaat groot alarm om de brand. Met man en macht wordt geprobeerd het vuur te blussen. Marco en Vanessa worden uit het huis gehaald en op straat gereanimeerd. Ze worden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar dat blijkt tevergeefs. De snelle hulp mag niet meer baten. Het echtpaar overlijdt later in het ziekenhuis.

Opdracht van de buurt

Voor de rechter bleek een maand geleden dat de fatale woningbrand waarschijnlijk in opdracht is aangestoken. De verdachten zouden er 150 euro voor hebben gekregen.

Wie de opdrachtgever dan precies geweest zou zijn, werd niet duidelijk. Wel stelde de advocaat van de nabestaanden dat het zomaar eens een van de buren zou kunnen zijn. Er is namelijk wel eens geluidsoverlast geweest, en daar is toen een soort ruzie ontstaan die nooit meer is goedgekomen, betoogde ze.

De uitspraak in de zaak is vanmiddag.