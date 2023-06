Kinderarts waarschuwt voor gevaar comazuipen bij jongeren: "Van het ene op het andere moment kunnen ze 'out' gaan"

Bier, bacardi-cola of een breezertje. Veel jongeren zijn ruim onder de 18 jaar als ze hun eerste alcoholische drankje nemen. En dat dat ook weleens helemaal mis kan gaan, weet kinderarts Carole Lasham van Tergooi als geen ander. "Vreselijk, dan moet je de ouders bellen dat hun kind in coma ligt", vertelt ze in het lokale radioprogramma NH Gooi Spreekuur .

Gelukkig loop het meestal goed af, maar omdat de jongeren zich de volgende dag niets meer herinneren, heeft Lasham een opmerkelijk advies aan de ouders: "Film je kind als hij 'out' is. Het is heel confronterend om jezelf terug te zien liggend in je eigen braaksel of met een natte broek omdat je je plas niet kon ophouden. Dat schrikt af voor een volgende keer," aldus Lasham.

"Meestal diep in de nacht, vroeg in de ochtend. Dan zijn jongeren na het drinken op de fiets gestapt en dan gaat het helemaal mis," vertelt Lasham. Volgens haar zijn de comazuipers vaak 14 of 15 jaar. "Eenmaal in het ziekenhuis checken we alle vitale functies: ademhaling, zuurstofgehalte, bloedsuiker. En na een paar uur worden ze wakker," vertelt Lasham.

Samen met Jacqueline Krouwel van Jellinek was Carole Lasham afgelopen zaterdag te gast bij het medische programma NH Gooi Spreekuur. Het onderwerp: comazuipen. Als algemeen kinderarts in Tergooi ziet zij zo'n 25 keer per jaar een jongere per ambulance binnenkomen.

Na afloop volgt een gesprek bij Jellinek. "Dan spreken we de ouders en de jongere over wat er gebeurd is. Samen, maar ook apart, zodat er ruimte is voor ieders emoties", vertelt Jacqueline Krouwel. Zij werkt als senior preventiespecialist bij Jellinek en ziet veel jongeren bij wie het fout is gegaan. "Voor de verwerking is het goed om het samen af te sluiten."

Krouwel raadt ouders aan om ook kritisch naar hun eigen gedrag te krijgen. "Drink je zelf altijd alcohol bij het eten of op elk feestje? Zo leer je je kinderen dat dat normaal is. Zien drinken, doet namelijk drinken." En nog een tip: drink niet het eerste wijntje samen met je kind. "Dan gaan kinderen eerder buitenshuis drinken omdat de drempel al is verlaagd", aldus Krouwel.

Minder ziekenhuisopnames

In het Hilversumse ziekenhuis Tergooi ziet Lasham een afname in het aantal opnames. "We zijn van 52 naar 25 gegaan. De Nix-18 maatregel [geen alcohol onder de 18 jaar, red.] heeft daar zeker bij geholpen", vertelt Lasham. In coronatijd was het tijdelijk nog stiller. "Toen konden jongeren geen feestjes meer geven thuis, want de ouders gingen niet meer de deur uit, haha."

Ze heeft begrip voor de jongeren die bij haar in het ziekenhuis belanden. "Ze doen het niet expres. Ze voelen het effect van alcohol niet aankomen, ze gaan heel plots uit." Vooral voor omstanders heeft ze de nadrukkelijke raad: "Laat je vriend of vriendin nooit alleen. Niet bang zijn voor boze ouders, gewoon 112 bellen. Want anders kan het wél veel slechter aflopen."