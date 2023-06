Kinderen veel te streng gestraft bij wedstrijden judo: "Het moet echt anders"

Een noodkreet, zo zou je de oproep van Ruben Houkes en Elco van der Geest kunnen noemen. De twee voormalige judoka's en wereldtoppers, uitten hun zorgen in de judopodcast Hajim e over onder andere de strenge straffen bij judowedstrijden voor kinderen.

"Het moet echt veranderen, anders staat de achterdeur helemaal open en wil geen kind meer judoën", zegt Ruben Houkes die zich grote zorgen maakt over hoe wedstrijdjudo voor kinderen momenteel is ingericht.

Zwart pak

Het is volgens de oud-wereldkampioen niet uit te leggen dat kinderen tijdens wedstrijden onder de begeleiding van een scheidsrechter 'in een te streng zwart pak' constant bestraft worden.

"Ik kan wel veertig voorbeelden geven van regels, maar een bijvoorbeeld is dat je niet in de mouw van je tegenstander mag pakken. Toch gebeurt dat soms per ongeluk en dan krijgen ze een straf", aldus Ruben.

Tekst gaat door onder de foto.