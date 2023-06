Derde plek voor Rijsenhouter Nils Eekhoff bij ZLM Tour

De derde plek voor Nils Eekhoff in het eindklassement van de ZLM Tour. De renner uit Rijsenhout kwam op de slotetappe als 17e over de finish. Daardoor zakte Eekhoff en plekje in het klassement en pakte daarmee de bronzen plak.

De vierde en laatste etappe ging over een afstand van 158,5 kilometers. In het Brabantse Oosterhout kwam de Nederlander Olav Kooij na een massasprint als eerste over de finish. Hij won daardoor ook de ZLM Tour. Nummer drie Nils Eekhoff eindigt op een afstand van 17 seconden op winnaar Kooij.

Eerder deze week won Eekhoff wel de proloog. De 6,6 kilomter durende rit betekende voor de wielrenner van Team DSM zijn allereerste profzege.

Minder succes was er deze week voor Cees Bol. De Alkmaarder in dienst van het Kazachse Astana viel buiten de prijzen en kwam niet verder dan de vijfde plek in het eindklassement.