Zonaanbidders Bloemendaal hebben geen idee wat kleuren strandvlaggen betekenen

Zonliefhebbers aan zee hebben geen idee waar de strandvlaggen voor staan. Want welke kleur betekent nou wat? Maar een paar weten het, en die waren slechts op één hand te tellen. Tot die conclusie kwam verslaggever Suzette Nesselaar op het strand van Bloemendaal. "Ik dacht dat de vlaggen bij de strandtenten hoorden", zegt één van de strandgangers.

Ondertussen is het op het strand van Bloemendaal genieten geblazen: de één ligt in het water, de ander drinkt een biertje aan de kant. Het belang van de windvlaggen is extra belangrijk, zeker nu de wind vrij fors kan zijn.

De IJmuider reddingsbrigade moest gistermiddag in actie komen om twee vrouwen te redden. Ze waren, ondanks de waarschuwing met oranje windzak, met een opblaasbare band de zee opgegaan. Die vlag betekent dat je mag gaan baden en zwemmen, maar zonder drijvende voorwerpen. De twee konden uiteindelijk het strand niet meer bereiken, en dus moest de reddingsbrigade in actie komen.

"Als ik in mijn vriendengroep om mij heen kijk, weet volgens mij niemand het"

Toch weet niet iedereen waar de kleuren voor staan. "Als ik hier een beetje om mij heen kijk in mijn vriendengroep weet volgens mij niemand het", zegt een van de strandgangers. "Weinig mensen weten wat de strandvlaggen betekenen", zegt een ander.

Waarschuwingen: wat betekent wat?

Let altijd op waarschuwingen op het strand.

Roodgeel: Er zijn lifeguards op de reddingsposten aanwezig. Zij houden toezicht en letten op de veiligheid van de strandbezoekers. Geel: Zwemmen is gevaarlijk, er wordt aangeraden om niet dieper dan tot kniehoogte het water in te stappen. Door de (nog) koude temperatuur kunnen zwemmers kramp krijgen wat weer kan leiden tot verdrinkingsgevaar.

Paars: Zwemmen wordt afgeraden. Deze vlag geeft aan dat er sprake is van gevaarlijke (zee)dieren en/of ongedierte in het water.

Rood: 'Deze vlag geeft ernstig gevaar aan. Deze vlag wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water wordt sterk afgeraden. Ga niet de zee in.

Wit met een vraagteken: De witte vlag met vraagteken geeft aan dat er een kind bij de reddingsbrigade is gemeld dat zijn of haar ouders kwijt is.

Witte of oranje windzak: U mag baden en zwemmen, maar het gebruik van drijvende voorwerpen (rubberbootjes, luchtbedden, zwembanden) is verboden vanwege het risico op afdrijven. Het gevaar bestaat dat je te ver van de kust afdrijft en niet meer terug kan zwemmen.