Succescoach Alex Pastoor flikt het weer en leidt dit keer Almere City naar de eredivisie

Met een riante 2-0 voorsprong ging Almere City op bezoek bij FC Emmen. Die uitstekende uitgangspositie kwam eigenlijk niet in gevaar, want de nummer drie van de eerste divisie won in Drenthe met 2-1. Voor FC Emmen maakte Volendammer Jari Vlak nog de eretreffer.

Na PEC Zwolle en Heracles is Almere City de derde ploeg uit de eerste divisie die volgend seizoen speelt op het hoogste niveau. Voor de club uit Flevoland is het de eerste keer dat ze gaan acteren in de eredivisie. En volgend seizoen staat Pastoor ook aan het roer in Almere. De inwoner uit Schoorl verlengde eerder dit jaar zijn contract met één seizoen.