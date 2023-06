Zonnigste start van juni in ruim tachtig jaar, maar niet in de Noordkop

Het zal niemand zijn ontgaan dat juni zonovergoten is begonnen. Landelijk is het zelfs de zonnigste start van de meteorologische zomer in ruim tachtig jaar, maar dat geldt niet voor de Noordkop. Daar is het sinds het begin van de metingen twaalf keer voorgekomen dat de zon tijdens de eerste tien dagen van juni uitbundiger scheen dan deze junimaand.

Op jaarbasis komt Den Helder geregeld als de zonnigste of één van de zonnigste Nederlandse plaatsen uit de bus. Toch was de zon de eerste dagen van deze maand ver te zoeken in de marinestad, waardoor het aantal zonuren in Den Helder en omgeving beperkt bleef tot 109. "In het noorden bleef de bewolking langer hangen", aldus NH-weerman Jan Visser.

Dat was ook het geval op Texel en andere Waddeneilanden, waar het kwik veel geleidelijker steeg dan in de rest van het land. Op sommige dagen was het in het noorden zelfs een kleine tien graden koeler dan in Maastricht.

Alleen in 1939 nog zonniger

Ter vergelijking: in de Bilt - het landelijke ijkpunt voor het weer in Nederland - scheen de zon in de eerste tien junidagen 121 uur. Daarmee gaat het 'eerste junidecade' van 2023 de boeken in als een van de zonnigste in de geschiedenis. Alleen in 1939 was het begin van juni nog zonniger: toen telden meteorologen 139 uur zonneschijn in de Bilt.

De bewolking die de Noordkop de eerste dagen van de maand 'teisterde', loste na een paar dagen op, waardoor het ook in die regio inmiddels volop zomer is.

Toch is het met Den Helder met 26,7 graden nog steeds drie graden koeler dan in Amsterdam, waar het kwik vandaag net onder de 30 graden kwam.

Zomers vooruitzicht

Ook morgen is het in het hele land nog zomers warm, met in Noord-Holland maximumtemperaturen van rond de dertig graden. Wel zullen de verschillen door een noordwestenwind weer iets groter worden, wat vooral langs de kust voor wat aangename verkoeling zal zorgen.