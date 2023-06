Fietser zwaargewond in Egmond aan den Hoef na botsing met taxi

Een fietser is vanmiddag bij een aanrijding met een taxi op de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 11.20 uur vanochtend. Volgens een woordvoerder van de politie was de fietser ernstig gewond. "Deze persoon moest snel richting ziekenhuis worden vervoerd. Het is niet bekend hoe het nu met de fietser gaat."

De fietser heeft een flinke smak gemaakt tegen het voorruit van de taxi, op foto's is te zien dat de ruit compleet is verbrijzeld.

Andere bestemming of route

De politie raadt aan om, voor wie Egmond als strandbestemming heeft gekozen, voorlopig de plannen aan te passen en een andere route te nemen of zelfs naar een ander strand te gaan. Dit om een file te voorkomen tijdens de tropische temperaturen vandaag. De weg is namelijk voorlopig nog wel even afgesloten.

"Verkeersongevallenanalyse heeft nog wel even nodig om onderzoek te doen", aldus de woordvoerder.