Morgen start de langverwachte 'knip' in de Weesperstraat in Amsterdam: dit kun je verwachten

Vanaf maandag 12 juni is de drukke Weesperstraat in Amsterdam-Centrum zes weken lang met een slagboom afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. De straat is alleen 's nachts open tussen 23.00 en 6.00 uur. Hetzelfde geldt voor de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen wel de straten in.

Tijdens de afsluiting wordt er een parkje ingericht op de afgezette middelste banen van de straat, waar mensen activiteiten mogen organiseren als een sportklasje of een etentje, vertelt omgevingsmanager Maartje de Nie in het AT5-programma Het Verkeer.

Meer drukte

De gemeente is erop bedacht dat de eerste twee weken van de sluiting voor meer drukte in de omliggende straten gaat zorgen. Ze verwachten echter dat het verkeer daarna 'gewend' is aan de situatie. Waar de drukke punten dan heen verplaatsen, is precies waar de gemeente nieuwsgierig naar is.

Niet alle Amsterdammers zitten op de knip te wachten. 'Gedoe', 'waanzin', 'knetter, knettergek', zijn reacties die te lezen zijn op de website van de gemeente. Een buurtbewoner zegt tegen AT5 te verwachten dat 'alles gaat vastlopen'.

Dat de Stadhouderskade tot 24 juli afgesloten is vanwege werkzaamheden, heeft ook grote impact op het verkeer. Maar de gemeente vindt dat de proef met de Weesperstraat desondanks door kan gaan.