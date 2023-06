Hitteprotocol in de provincie, snelle hulp voor pechvogels en pas op met je peuk

Rijkswaterstaat heeft voor vandaag en morgen een hitteprotocol ingesteld voor onder andere onze provincie, wat inhoudt dat gestrande automobilisten zo snel mogelijk worden geholpen. En dat blijkt geen overbodige luxe: uit cijfers van de ANWB blijkt dat sinds vrijdag tot 11 procent meer auto's langs de weg stonden met 'hittepech'.

Inter Visual Studio

De voorspellingen van de ANWB dat het tot wel 11 procent drukker zou worden wat betreft pechgevallen op de weg tijdens dit tropische weekend is uitgekomen. Vrijdag werd er 11 procent aan extra hulpverlening voor gestrande automobilisten ingezet. Gisteren was dat 10 procent, vanmiddag stond de teller al op 150. "Dat betekent dat de ANWB vrijdag 4.300 keer in plaats van 3.700 weggebruikers met pech heeft geholpen. Zaterdag waren dat er 4.150", vertelt een woordvoerder van de ANWB tegen NH. "We draaien flink hoger dan andere weekenden, maar het is tot nu toe gelukt om de wachttijden onder een half uur te houden." Die wachttijden blijven binnen de perken, omdat de organisatie meer wegenwacht heeft ingezet op drukkere plekken. Hittepech Bij bergingsbedrijf Koppes, dat onder andere opereert in Bergen en Egmond aan Zee, zien ze dit eerste tropische weekend van 2023 niet per se een enorme piek aan pechgevallen. "De afgelopen dagen hebben we iets meer opdrachten gehad in Bergen en Egmond aan Zee, maar dat was niet uitzonderlijk veel. Er zijn veel toeristen en het is razend druk, maar er hangt tegelijkertijd een gelaten sfeer." Automobilisten die stranden, hebben volgens de ANWB vaak een accu 'die het zwaar heeft' of banden die door de extremere temperaturen zacht worden en lek raken. "De druk op de auto's neemt toe, dan krijg je dit soort 'hittepech'", vertelt de woordvoerder. Tekst gaat door onder het kader.

Hitteprotocol: razendsnel schaduw en iets te drinken Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat houdt in dat automobilisten met pech langs de weg direct worden geholpen. Er wordt een berger ingeschakeld die automobilisten naar een veilige locatie met voorziening brengt. Dat houdt in: een plek waar ergens binnen in de schaduw kan worden geschuild en waar kraanwater is of iets te drinken kan worden gekocht. Het protocol gaat in als het KNMI bij één of meerdere provincies een kans van 70 procent of hoger afgeeft voor temperaturen van 30 graden of warmer.

Waarom deze razendsnelle berging ook niet op dagen met minder extreme temperaturen wordt ingezet? Rijkswaterstaat geeft aan dat ze het onverantwoord vinden om pechvogels met een asfalttemperatuur die kan oplopen tot 50 graden te laten wachten. Oók wanneer ze op veilige plekken staan. Wie tijdens een fris 'lentetemperatuurtje' op een veilige plek langs de weg staat, mag pechhulpverlening helemaal zelf regelen. Tips voor onderweg Rijkswaterstaat raadt mensen die met de auto gaan aan om flesjes water mee te nemen. Niet alleen voor lange afstanden, met de extreme asfalttemperaturen is extra water ook tijdens de kortste rit niet overbodig. Denk er ook aan om een paraplu mee te nemen. Want hoewel er de komende dagen waarschijnlijk geen regen zal vallen, is elk plekje schaduw er eentje, als je staat te bakken in de berm. Volgens Rijkswaterstaat leidt vuur, denk dan aan bijvoorbeeld bermbranden, tot veel files. De organisatie drukt daarom rokers op het hart om peukjes niet zomaar uit het raam te gooien, maar netjes uit te drukken in een asbak.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies