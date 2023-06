Automobilist ramt geparkeerde auto in Hilversum en slaat op de vlucht

Een vermoedelijk gestolen auto is vanochtend in Hilversum op een auto geknald die op de Kamerlingh Onnesweg stond geparkeerd. De auto vatte vlam, waarop de twee inzittenden zijn gevlucht.

De melding van de brandende auto kwam rond 6.30 uur binnen bij de politie. Als agenten op de Kamerlingh Onnesweg aankomen, blijkt er niemand meer in te zitten.

Volgens getuigen zijn er twee mannen na het ongeval er vandoor gegaan, in de richting van het Ooievaarplein. Vervolgens zijn ze via de Reigerstraat en de Merelstraat gevlucht, hierna ontbreekt ieder spoor.

Gestolen auto

Ondanks dat de brandweer de auto snel wist te blussen, was er veel schade aan allebei de auto’s. De politie vermoedt dat de auto die het ongeval had veroorzaakt is gestolen.



De politie is op zoek naar de twee mannen. Een van hen droeg lichtgekleurde kleding met een zwart schoudertasje, hij heeft haar tot aan zijn schouders. De andere man droeg een rood T-shirt.