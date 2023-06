Uitverkocht Veerplasfestival: 8500 bezoekers gaan uit hun dak op bloedhete dag

Hoewel het stijf uitverkocht was duurde het even voordat het festivalterrein goed gevuld was, maar in de middag begon het overal toch vol te lopen. Opvallend veel Haarlemmers waren aanwezig op het feest, waardoor het voor sommige bezoekers op een groot buurtfeest begon te lijken.

Door het warme weer zaten vele bezoekers rustig aan het water te genieten, maar tegen het vallen van de avond ging vrijwel elke bezoeker los. Van classics tot acid techno, voor iedereen was er wel iets te beleven. De twee stages die in tenten stonden wisten uiteindelijk met hun muziek toch de bezoekers naar binnen te trekken en ook daar werd flink gefeest.

Door de hitte waren er extra schaduw plekken gecreëerd op het terrein en waren er bij sommige podia ook watersproeiers om mensen op deze tropische dag te verkoelen.