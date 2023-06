Homeruns helpen HCAW aan historische Europacup na winst op titelverdediger Parma

Driemaal bleek scheepsrecht voor HCAW Na twee eerdere verloren finales heeft de landskampioen voor het eerst in de historie de Europacup gewonnen. Titelverdediger Parma met duidelijke cijfers verslagen: 11-4. Homeruns van Victor Draijer, Shurman Marlin en Max Draijer maakten onder meer het verschil.

Ondanks de hoge uitslag bleven de eerste twee innings zonder punten. De Italianen scoorden direct tweemaal in de volgende inning. Een homerun van Victor Draijer kwam op een ideaal moment, waardoor het 2-1 werd. In inning nummer zes nam Parma opnieuw een marge van twee punten (4-1). Twee korte homeruns achter elkaar van Shurman Marlin en Max Draijer kantelden de wedstrijd volledig (4-8).

De zevende inning was ook belangrijk, want daarin werd drie punten gehaald en leek de zege goed als zeker. De scheidsrechter ontbrak echter de goede flow van HCAW vanwege de zon. Daarom lag het spel ruim een uur stil en werd de wedstrijd hervat in de achtste inning.

Tekst gaat verder onder de tweet.