Opnieuw pakt Tjin A-Lim goud bij Gouden Spike met verbetering baanrecord

Maayke Tjin A-Lim heeft haar titel op de 100 meter horden bij de Gouden Spike met verve verdedigd. De Hoornse hordeloopster was net als vorig jaar duidelijk sneller dan de overige concurrentie. Tjin A-Lim verbeterde in Leiden haar persoonlijk record en het baanrecord van Nadine Visser door na dertien seconden over de streep te komen.