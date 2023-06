HV Volendam moet in 'uitverkochte' hal derde wedstrijd afdwingen tegen Lions

HV Volendam begon vorige week sterk tegen Lions in Limburg, maar delfde toch het onderspit (28-25). Daardoor is het landskampioenschap beslist in de best of three-serie, als Volendam opnieuw verliest. "Dit is onze zevende wedstrijd tegen ze. We hebben geen hele grote geheimen voor elkaar, dus ik verwacht dat het op details wordt beslist. Ik hoop dat we het iets langer vol kunnen houden in vergelijking met vorige week. Dan zijn we goed genoeg voor een beslissingswedstrijd."

