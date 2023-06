Halsema mocht vergunning belwinkel weigeren vanwege angst voor criminaliteit

Burgemeester Halsema heeft terecht een exploitatievergunning geweigerd van een belwinkel omdat ze vreesde dat de vergunning zou worden gebruikt voor criminele activiteiten. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Uit politiecontroles kwam namelijk naar voren dat in de winkel nepgoederen werden verkocht, waar de eigenaar niet goed over kon verklaren.

De belwinkel zat al sinds 2017 in het Wallengebied, maar omdat Halsema in december van 2021 vier straten in het gebied aanwees waar het verboden was om zonder vergunning een detailhandel te hebben, moest de eigenaar een exploitatievergunning aanvragen. De aanvraag voor de vergunning kwam in april 2022 binnen, precies op tijd van de vier maanden dat het mocht duren. Gedurende de aanvraag mocht de winkel wel openblijven.

Vrees bij Halsema

In april van dit jaar wees Halsema de vergunning af, omdat ze vreesde dat de belwinkel een nadelig effect zou hebben op de woon- en leefomgeving in de buurt. Daarnaast was er bij de burgemeester ook de angst dat de vergunning zou worden gebruikt voor criminele activiteiten, iets waar zowel de gemeente als het Rijk hard tegen aan het strijden is. De vrees bij de burgemeester kwam mede doordat er tijdens controles namaakgoederen werden aangetroffen en omdat de eigenaar tijdens de aanvraag voor de vergunning niet eerlijk heeft geantwoord of hij ooit in aanraking was geweest met justitie.

Volgens de winkeleigenaar waren de angsten van de burgemeester onterecht. Zo zou hij nooit hebben geweten dat hij namaakproducten in de winkel verkocht, omdat hij deze altijd te goeder trouw inkoopt bij de groothandel en soms bij de Mediamarkt.

Verklaringen komen niet overeen

Toch was de voorzieningenrechter van mening dat Halsema terecht de vergunning heeft afgewezen en dat ze dit ook voldoende heeft kunnen onderbouwen. "De burgemeester is terecht uitgegaan van de informatie van de politie", zo stelde de rechter.

Een van de redenen dat de rechter vond dat de burgemeester de juiste keuze heeft gemaakt, is dat de winkeleigenaar verschillende verklaringen heeft gegeven over de nepproducten. Want waar hij verklaarde tijdens de zitting dat hij deze kocht bij de groothandel, zei hij eerder tegen de politie dat hij de producten bij de bazaar in Beverwijk heeft gekocht en van een Belgische man die af en toe langskwam met de auto.

De winkel krijgt daarom geen nieuwe exploitatievergunning en moet de deuren gesloten houden.