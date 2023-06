Voetganger geschept door auto op de Vondelstraat in Alkmaar

Een voetganger is gewond geraakt na een botsing met een auto op de Vondelstraat in Alkmaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De voetganger wilde oversteken, maar werd toen geschept. Twee ambulances zijn naar de plek van het ongeluk gekomen en hebben het slachtoffer meegenomen naar het ziekenhuis, dat laat de politie weten. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is onduidelijk.

De bestuurder van de auto is volgens procedure meegenomen naar het bureau. Er is geen alcohol of drugs in het spel.

Op dit moment wordt er nog verder onderzoek gedaan door de politie.