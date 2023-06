IJmuider reddingsbrigade redt twee vrouwen op opblaasbare band uit de zee

De IJmuider reddingsbrigade heeft vanmiddag twee vrouwen gered die met een opblaasbare band de zee op waren gegaan. De twee konden het strand niet meer bereiken, en dus moest de reddingsbrigade in actie komen.

De wind blies richting zee vandaag. In deze gevallen is het onverstandig om met een drijfvoorwerp het water op te gaan, omdat het dan moeilijk is de kust weer te bereiken. Dat laat de reddingsbrigade op Twitter weten.

Let altijd op waarschuwingen op het strand. Dit keer hing er een oranje windzak, wat betekent: 'U mag baden en zwemmen. Maar het gebruik van drijvende voorwerpen (rubberbootjes, luchtbedden, zwembanden) is verboden vanwege het risico op afdrijven.'