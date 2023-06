Non-binaire Chlo werd aangevallen om uiterlijk: "Steek 'm in zijn rug!"

De Zaanpride werd vandaag voor de tweede keer groots gevierd in het stadshart van Zaandam. Het is echter niet alleen maar feest: veel deelnemers zien de optocht als een protest tegen de aanhoudende haat richting de LHBTIQ+-gemeenschap. Neem de non-binaire Chlo die werd aangevallen door een punk-uiterlijk.

Het gebeurde zo'n twee maanden geleden op station Amsterdam Lelylaan. "Ze gooiden metaal naar me en riepen 'steek 'm in zijn rug, steek 'm in zijn rug!'" Een week lang had Chlo nog last van schaafwonden en er is nog altijd woede.

Ook Vera den Adel werd ongewenst geconfronteerd met tegenstanders op haar uiterlijk. Ze is transgender en heeft de laatste tijd vaker te maken met nare opmerkingen. "Dat doet wat met je, dat gaat in je hoofd zitten. We moeten er echt wat aan gaan doen."