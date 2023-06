Heerlijke temperaturen zorgen voor ontspannen zeilronde om Texel

Ruim 300 catamarans kozen zaterdag in tropische omstandigheden het ruime sop om rond Texel te varen. Niet veel vaker waren de weersomstandigheden voor de zeilers zo ideaal: met een windkracht 5 uit de goede richting en geen wolkje aan de lucht. De Ronde om Texel staat bij de zeilers nog steeds bekend als een fantastisch evenement, waar voor de meesten geldt: meedoen is belangrijker dan winnen.

Een overzicht van het startveld voor de kust van Paal 17 bij De Koog - NH Nieuws/Edo Kooiman

Het was voor het publiek tijdens deze editie zeker genieten. Een temperatuur van een graad of 25 en een heerlijk briesje. Ronde om Texel kende in de topjaren meer dan duizend deelnemers. Maar dit keer stonden er ruim 300 boten aan de start. Onder hen zeiler Christof Gardien uit de buurt van Maastricht. Hij peuzelde vlak voor de start nog een saucijzenbroodje op met daarmaast een espresso. "Dat moet voldoende zijn", grijnst hij. "Ik heb repen en drinken mee voor onderweg. Dan moeten we het wel redden." Het is de tweede keer voor Gardien dat hij meedoet. "Ik heb altijd gezeild. De Ronde om Texel is wel dé uitdaging voor een catamaranzeiler. Vorig jaar heb ik m keurig uitgevaren. Maar ik vaar dit jaar op een andere boot. Dan wordt het weer een nieuwe uitdaging." De Noordzee wordt voor de zeiler wél een uitdaging. "Wij hebben niet zoveel golven bij ons op de club", lacht hij. "Ik was hier woensdag al aangekomen. En heb donderdag even geprobeerd, maar de golven zijn best heftig." Gardien heeft er alle vertrouwen in. De Waddenzee is door de zandbanken niet zo diep. "Maar ik heb geen zwaarden onder de boot, dat moet te doen zijn."

Texelaar Robbert de Jong was vooraf met zijn dochter Britt vanuit De Cocksdorp naar Paal 17 gezeild. Daar lag hij ontspannen tegen de kust te dobberen. Echt vlekkeloos verliep dat tochtje niet. Problemen met het materiaal, waardoor hij even in de trapeze moest hangen om het te repareren. "Uiteindelijk is het goed gekomen", laat hij weten. Het was evengoed spannend voor De Jong, omdat hij een week eerder door zijn trampoline was gegaan. "En ik kon niet zo snel een andere regelen. Dus ik vaar nu op een geleende boot."

Robbert de Jong en zijn dochter Britt wachten onstpannen voor de start. - NH Nieuws/Edo Kooiman

De zeiler is bekend met het water om het eiland. "Wat de strategie dit jaar is? Hard varen en het eiland rechts houden", zegt hij met een knipoog. "Net als vorig jaar was ons doel om het uit te varen. Dit jaar zal het niet anders zijn. De wind is mooi, maar vlagerig. Maar dat moet lukken. Kijk eens om je heen? Zonnetje schijnt, allemaal vrolijk mensen. Alle zeilen staan nu op de boten. Hoe mooi wil je het hebben?"

Eduard Zanen en Willem Houwing zijn klaar voor de race. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Texelaars Eduard Zanen en Willem Houwing doen wel mee voor de prijzen. Zij varen al jaren in de top. "Maar voor deze boot waait het eigenlijk iets te hard", zegt Zanen. Ook zij hadden voor de start al een tocht achter de rug vanuit De Cocksdorp. "Eigenlijk moet je deze boot met z'n drieën varen. De catamaran is zo wild, dat we beiden even buitenboord aan de trapeze moesten hangen. Dat moesten we doen, omdat we anders waren omgeslagen. Het is pittig. We doen rustig aan. We zijn al op leeftijd", lacht Zanen.

Voor de tweede keer op rij deden dit keer ook de windsurfers en de wingfoilers mee met het evenement. Deze deelnemers starten ruim na de catamarans, maar halverwege de race had de snelste surfer al bijna de kop van het gehele deelnemersveld te pakken. Albert Steenman en Mitchel Steenman waren met een tijd van 2 uur 25 minuten en 16 seconden de snelsten die het eilanden wisten te ronden. En de snelste windsurfer was Max Castelijn in een tijd van 2 uur 1 minuut en 42 seconden