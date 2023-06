Oud-commando's marcheren in bloedhitte door Bloemendaal: "Gewoon water blijven drinken"

Tussen 08.00 en 09.00 uur verzamelen de oud-commando's zich bij Vanouds het Dorpshuys aan de Donkerelaan in Bloemendaal. De temperatuur is nog aangenaam. Een graadje of twintig. De mannen zijn allemaal herkenbaar aan hun groene baret, waar ze ongelooflijk trots op zijn. Eerst een bakkie, even bijpraten en dan kan de mars beginnen.

Hij vindt het belangrijk om aan de mars van twintig kilometer mee te doen vandaag. "In de duinen denk ik dan altijd aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de duinen zijn omgebracht, zoals Hannie Schaft."

Theo Draaijer is een geboren Amsterdammer en woont al een tijdje in Zaandam. Binnenkort wordt hij alweer 86 jaar. Hij heeft zijn opleiding tot commando in Roosendaal gevolgd en is nooit naar het buitenland uitgezonden geweest. "Mijn specialiteit was 'de Bren'. De Bren is een lichte mitrailleur. 28 patronen, 21 kilo", somt hij even snel op.

Steven van Willigenburg is één van de jongere oud-commando's vandaag. Hij komt uit Haarlem. Ook hij heeft nooit in het buitenland hoeven werken. En net als Theo volgde ook hij zijn opleiding in Roosendaal.

De groene baret, de trots van de commando

Hij vergelijkt de opleiding met het tv-programma 'Kamp van Koningsbrugge'. "Maar zij doen het een weekje en wij veel langer. Het vormt je uiteindelijk wel. In onze tijd wisten we helemaal niet waar we aan begonnen. We hadden geen internet en in de krant werd ook niet over de opleiding geschreven."

"We begonnen met 130 man en we bleven met 28 man over na acht weken", vervolgt Steven. Hij was één van die 28. "Je mag de groene baret ook alleen maar dragen als je de opleiding hebt voltooid." Hij draagt hem dan ook alleen bij speciale gelegenheden. Zoals vandaag in Bloemendaal, waar ook Veteranendag wordt gevierd.