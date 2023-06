Genoeg lege strandbedjes: zo was het gisteren 'stilte voor de storm' op strand Zandvoort

Noord-Hollanders maken zich op voor een tropisch warm weekend. Zowel vandaag als morgen worden er temperaturen van tussen de 25 en 30 graden in de provincie verwacht. Waar de stranden in onze provincies vandaag afgeladen vol zullen zijn, was het gisteren op het strand van Zandvoort nog rustig. Toch werd er wel al genoten van de zon.