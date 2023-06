Verkeersdrukte op weg naar strand valt nog mee: "Maar vertrek op tijd en vermijd files"

Een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie laat aan NH weten dat het met de files deze ochtend nog heel erg meevalt in Noord-Holland. "Ter hoogte van Haarlem richting Bloemendaal en Zandvoort staat het nu vast, maar dan spreken we echt over een paar minuutjes."



Iedereen die van plan is naar het strand te gaan vandaag, adviseert de ANWB om zo snel mogelijk te gaan. Volgens de woordvoerder van de ANWB zal de grootste drukte op de wegen richting het strand zijn. "Door het mooie weer verwachten we typische stranddrukte en daarbij horende strandfiles vandaag. Er zijn verder geen grote werkzaamheden of evenementen in de provincie."

Verkoeling

De ANWB adviseert mensen in de file om genoeg mee te nemen ter verkoeling, en genoeg te eten en te drinken. "Kijk ook goed naar de parkeerplaatsen en de actuele verkeersinformatie. Dan kun je je plan eventueel aanpassen."

