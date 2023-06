Portiek in de Pijp in brand na explosie

De melding kwam iets voor half 3 vannacht binnen waarna meerdere politie-eenheden en de brandweer ter plaatse kwamen. Meerdere bewoners hoorden een harde knal en kwamen naar buiten.

Op foto's is te zien dat de gevel is beschadigd en het raam naast de voordeur is gesprongen. Ook is er brandschade ontstaan in de hal. De politie zette vannacht de straat af en doet momenteel onderzoek naar de toedracht van de explosie.