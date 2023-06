Grote brand in Ter Aar zichtbaar tot in Noord-Holland

Een hevige brand in een houthandel in Ter Aar in Midden-Nederland is door de enorme rookontwikkeling tot in Noord-Holland zichtbaar. Op sociale media worden beelden gedeeld van de zwarte wolken die overtrekken.

Brand Ter Aar zichtbaar tot in Noord-Holland - VLN Nieuws - Nickelas Kok

De brand aan de Hertog van Beijerenstraat ontstond rond 21.30 in een plasticbedrijf, en is overgeslagen naar een houthandel. De brand werd al snel opgeschaald naar grote brand, en zorgde voor veel zwarte rook en indrukwekkende plaatjes. Ook in Noord-Holland bleef de brand niet onopgemerkt. Wijde omgeving zichtbaar Op sociale media plaatsen diverse bewoners uit onder andere Hoofddorp, Amsterdam, Zwanenburg en Amstelveen foto's en video's van de donkere wolken die in de verte langstrekken. De brandweer is momenteel nog bezig om de brand te blussen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies