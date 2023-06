Drie gewonden na steekpartij in Zandvoort

Op het Keesomplein in Zandvoort zijn vanavond drie mensen gewond geraakt na een steekpartij. Een van hen is aangehouden door de politie.

De melding van de steekpartij kwam rond 19.45 uur binnen bij de politie. "Die melding kwam binnen naar aanleiding van een conflict", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH.

De hulpdiensten troffen eenmaal op het Keesomplein twee mensen met wat de woordvoerder als 'vermoedelijk steekletsel' omschrijft.

Een derde persoon was ook gewond, hij wordt als verdachte aangemerkt. Deze man is ter plekke behandeld door een ambulance en kon gelijk door naar het politiebureau. Wat er precies aan de steekpartij vooraf ging is nog onduidelijk, de politie is momenteel bezig met een onderzoek.