Diefstalgolf in seniorencomplex Zuidoost: "Dertien scootmobiels zijn er al gejat"

Bewoners van het seniorencomplex Henriëtte Roland Holst in Zuidoost hebben de laatste weken te maken met een diefstalgolf. Volgens de bewoners zijn er al meerdere scootmobielen en fietsen uit het complex gestolen. "Ik voel me eigen niet veilig meer."

"Mijn scootmobiel is ook gestolen", zegt medebewoner Linda. Inmiddels heeft ze wel weer een nieuwe. "Mijn scootmobiel zit nu met twee sloten vast. En 's morgens ga ik kijken en dan denk ik elke keer: 'Oh god, hij staat er nog'."

Nou wordt er wel vaker wat gejat in het seniorencomplex van Woonzorg Nederland, maar zo erg als de afgelopen weken was het nog nooit zegt bewoner Ida. "Er is hier een hele golf van diefstallen. Scootmobiels, fietsen, opladers. Scootmobiels worden zelfs gesloopt vanwege de batterijen. Dertien scootmobiels zijn er nu al gejat. Van een man zijn er drie fietsen gejat. Het houdt niet op."

Ida woont op de vierde verdieping, maar ook daar staat haar scootmobiel met een dik slot vast aan een radiator. De dieven komen overal. "Ik ga nu 's nachts drie keer mijn bed uit om te kijken of mijn scootmobiel er nog staat." De scootmobiel van Ida is nog nooit gestolen, maar wel zijn de banden een keer lek geprikt.

Volgens de bewoners is er rond het complex nauwelijks beveiliging. In de openbare ruimtes waar het meeste wordt gestolen hangen ook geen camera's. Binnenkomen is voor de dieven ook niet zo moeilijk, zegt Ida. "Ze bellen gewoon ergens aan en er zijn altijd wel mensen die opendoen. Dat is de narigheid ook. Een hele hoop mensen zijn bang. Die leven echt in angst. Ik niet hoor." Maar Linda wel. "Ik voel me eigen hier niet veilig."

Aangifte

Hoewel de bewoners spreken van een diefstalgolf, zegt de politie dat er tot nu toe maar één keer aangifte is gedaan. Onzin, zegt Ida: "De mensen hebben allemaal aangifte gedaan. Die hoorden op het bureau dat het telefonisch moest gebeuren. Maar er zijn meerdere aangiften gedaan."

Ida heeft verder geen idee wie er achter de diefstallen zit. "Totaal niet. Kan iemand van binnen wezen, kan iemand van buiten wezen."

Woonzorg Nederland laat weten op de hoogte te zijn van de diefstallen: