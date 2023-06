Reddingsbrigade Nederland levert 22 'onverwoestbare' boten aan Oekraïne

Reddingsbrigade Nederland heeft 22 vletten - opvallend oranje gekleurde 'onzinkbare' reddingsbootjes - verzameld om vanuit IJmuiden naar Oekraïne te verschepen. De boten zijn perfect geschikt om hulp te bieden tijdens de watersnoodramp die is ontstaan na de doorbraak van de Kachovka-dam bij Cherson, in het zuiden van het land.

Juist die boten, nog prima geschikt om reddingswerk mee te verrichten, zijn gedoneerd aan Oekraïne. "We deden een oproep of brigades boten hadden staan die niet voor de daadwerkelijke uitruk nodig zijn. Uiteindelijk zijn er 22 boten beschikbaar gesteld."

"Ze namen contact op en vroegen wat wij voor de watersnoodramp in Oekraïne konden betekenen", vertelt Buis aan NH. "De reddingsbrigade bestaat uit losse verenigingen die elk hun eigen boten aanschaffen", legt hij uit. "De nationale reddingsvloot bezit 88 boten van reddingsbrigade en brandweer, maar door het hele land hebben de verschillende reddingsbrigades nog eens honderden boten. Sommige van die boten zijn oud of staan genomineerd om vervangen te worden."

Kees Buis van Reddingsbrigade Nederland is er de afgelopen dagen en dit weekend druk mee: 22 vletten (zie kader onderaan de tekst) zijn onderweg naar IJmuiden, om vanaf daar naar het rampgebied in Oekraïne te worden vervoerd. De boten komen vanuit heel Nederland naar IJmuiden, en dat alles begon met een vraag vanuit Buitenlandse Zaken aan de reddingsbrigade.

De boten komen uit elke uithoek van het land: van Hoorn tot Middelburg. De bedoeling is dat ze verzameld worden bij de reddingsbrigade in IJmuiden. De regering zorgt voor vervoer naar het rampgebied, Reddingsbrigade Nederland verwacht dat de boten maandag worden opgehaald en naar Oekraïne vervoerd.

Dat het daadwerkelijk boten waren die 'over' waren, was erg belangrijk. Buis: "Als Limburg weer overstroomt en we doneren onze actieve boten, dan zitten we met onze handen in ons haar", vertelt Buis. "Dat de donatie geen invloed had op de inzetbaarheid van de reddingsbrigades in Nederland was dan ook een voorwaarde." De inzameling ging redelijk soepel. "Vergelijk het met het opruimen van je kledingkast. Je hebt altijd wel iets hangen wat je nooit draagt."

Vletten: multifunctionele bikkels

Vletten ogen misschien als koddige bootjes: de kleine oranje vaartuigen zijn bikkels in hun soort. "Vletjes werden al in gebruik genomen in de jaren 50 na de Watersnoodramp in '53. De bootjes zijn 4,5 à 5 meter lang en geschikt om in heel ondiep water te varen", vertelt Kees Buis van Reddingsbrigade Nederland. "Er kunnen zes mensen in: twee redders en vier mensen die gered worden, plus een klein beetje bagage." Daar komt bij dat ook minder ervaren schippers ermee aan de slag kunnen. "Je vaart er eenvoudig mee, er zijn geen moeilijke instructies voor nodig."

Inmiddels is het vletje uit de jaren 50 geüpgraded naar een indrukwekkende alleskunner, waar er zo'n 500 van zijn gebouwd in Nederland. Buis: "Het zijn polyester bootjes, enorm robuust, stootvast en onzinkbaar. Wanneer ze in een ondergelopen gebied tegen een stukje muur varen gaat de boot niet à la minute onder. Zelfs als een vlet lek raakt zinkt hij nog niet. Je kunt 'm letterlijk vol laten lopen zonder dat-ie zinkt." Dat is bij opblaasboten andere koek, legt Buis uit: komt daar een gat in, dan is het einde oefening.

En omdat vletten maar 60 centimeter water nodig hebben om op te varen, zijn ze geschikt om in te zetten wanneer er geëvacueerd moet worden door bijvoorbeeld ondergelopen straten. "Een multifunctioneel vaartuig", besluit Buis.