Stakingen verffabrieken mischien van de baan, partijen akkoord met 10 procent loonsverhoging

Hoewel de stakingen van medewerkers van verfgigant PPG een gebed zonder end leken, zijn het bedrijf en de vakbonden het vanavond eens geworden: de ongeveer 1.000 medewerkers van de verffabrieken krijgen 10 procent loonsverhoging. Dat zou het einde betekenen aan de stakingen die - af en aan - vanaf mei in diverse vestigingen van PPG zijn georganiseerd. Helemaal zeker is de uitkomst namelijk nog niet: de leden van de vakbond moeten er nog mee instemmen.

CNV Vakmensen, dat mede onderhandelt namens de actievoerders, is blij met de resultaten. Of het genoeg is moet nog blijken, vertelt Chantal van Binsbergen van CNV Vakmensen. "Dat ligt aan de leden, zij krijgen nu twee weken de tijd om zich over het resultaat te buigen. Pas als zij het ook voldoende vinden, is er sprake van een nieuwe cao. Vinden zij het te weinig, dan pakken we de acties zo weer op."

Daar waren de medewerkers het niet mee eens. "PPG Industries had vorig jaar een omzet van 17,7 miljard dollar, maar medewerkers van de fabriek zien daar niets van terug", lichtte FNV-bestuurder Erik de Vries toen toe.

Mogelijk voldoende

PPG Industries verkoopt in Nederland verf onder de namen Histor, Sigma en Rambo en is uitgegroeid tot 's werelds grootste speler in de branche. Volgens Leen van Mever, die al dertig jaar werkzaam is voor PPG, is door die schaalvergroting 'de menselijke maat verdwenen'.

De fabrieksmedewerkers eisten in eerste instantie een loonsverhoging van 14,3 procent om de inflatie van de afgelopen periode te compenseren. FNV gaf wel al aan dat 'een middenweg mogelijk was'. Met welke percentages de medewerkers akkoord zouden gaan, wilde De Vries niet kwijt. Of die 10 procent voldoende is moet de komende weken dus blijken.