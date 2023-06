Treinen rijden hele avond toeterend door Heiloo door storing bij overgangen

De storing ontstond rond 14.30 uur bij vier overgangen in Heiloo. Een woordvoerder van ProRail vertelt dat de spoorbomen daar niet meer omhoog gaan. "De treinen rijden met een aangepaste snelheid en toeteren om mensen te waarschuwen dat ze er aan komen."

"Er is een storing in het spoor die we pas vannacht kunnen oplossen", legt de woordvoerder uit. "Dan is het spoor genoeg afgekoeld om de reparatie uit te voeren." Dat betekent dat de treinen tot het einde van de treindienst, omstreeks middernacht, toeterend door het dorp zullen rijden, aldus de woordvoerder.

Geen invloed op dienstregeling

"We hebben contact met de politie om de hinder voor omwonenden en weggebruikers die over het spoor moeten zo laag mogelijk te houden. We betreuren deze situatie." De storing heeft verder geen invloed op de dienstregeling van de NS.