Barbecueën? Amstelveen raadt Zwitserse methode aan, slager vindt het maar niks

Tijdens het aankomende tropische weekend zal in veel tuinen ongetwijfeld de barbecue worden ontstoken. Meestal gezellig, maar geuroverlast, roetneerslag en gezondheidsklachten zijn ongewenste gevolgen. De gemeente Amstelveen raadt daarom de 'Zwitserse methode' aan. Daar wordt het vlees volgens een lokale slager niet lekkerder van.

Amstelvener Maarten Bobeldijk (41) is al vijftien jaar de eigenaar is van Bobeldijk Keurslager en een echte barbecueliefhebber. Zodra de zon zich ook maar een klein beetje laat zien, staat de slager over zijn barbecue gebogen om zijn zelfgemaakte bavette, kipspiesjes en worstjes om te draaien. Maar als NH hem naar de Zwitserse methode vraagt, blijft het stil aan de andere kant van de lijn.

Minder rook

De Zwitserse methode, die de gemeente aanraadt, werkt als volgt: je begint met de dikke blokken onderin en eindigt met dunne houtjes en aanmaakblokjes bovenop, om vervolgens van bovenaf het vuur aan te steken. De houtjes worden losjes kruislings op elkaar gestapeld, zodat de lucht er goed bij kan en er minder rook ontstaat.