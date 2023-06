Amsterdam opnieuw strijdtoneel in bekende Call of Duty-game: Rijksmuseum, CS én Muiderslot

De makers van Call of Duty zijn overduidelijk groot fan van de stad. Voor de vierde keer kunnen gamers Amsterdam als strijdtoneel gaan gebruiken in het schietspel, inclusief gebouwen die eigenlijk net buiten de stadsgrenzen staan. Deze keer kan dat in de gratis en immens populaire versie van het spel, Warzone.

De 'Warzone map' heeft van de makers de naam Vondel gekregen en is gemaakt voor de versie van het spel waarin een groot aantal spelers het tegen elkaar opneemt totdat één team of speler overblijft. De grootte van de kaart is daardoor groter dan normaal in het spel.

Wel Muiderslot, geen Vondelpark

Omdat de kaart zo groot is, zijn er meerdere zogenoemde points of interest. Zo zijn het Paleis op de Dam, het Centraal Station en het Rijksmuseum allemaal te vinden. Voor de rest zijn gebouwen zoals de Waag, op de Nieuwmarkt, Eye en vele grachtenpanden opgenomen als gedeeltes. Naast alle grachten die door de map lopen, loopt er ook een gracht om een kasteel uit de 13e eeuw. Dat dan ook weer aardig lijkt op het Muiderslot, of Amsterdam Castle. Opvallend is wel dat het Vondelpark dan weer niet is meegenomen, terwijl de map toch de naam van het park lijkt te dragen.

Vanaf 14 juni is Amsterdam gratis het strijdtoneel in het nieuwe seizoen van Warzone. Alle 'Amsterdamse' hoogtepunten die de gamemakers hebben opgenomen zijn hier terug te vinden.

Vierde keer

Het is de vierde keer dat de makers van het populaire schietspel voor de straten van Amsterdam kiezen. In Black Ops II, uit 2012, was een winters Amsterdam voor het eerst onderdeel van het spel. Daarna zat in Black Ops Cold War uit 2020 in de campaign mode een deel van de Wallen, waar twee bewoners het zelfs hadden over een 'portie.. portie.. portie bitterballen.

In Modern Warfare II, dat vorig jaar uitkwam, was een super realistische versie van De Wallen te zien als missie én konden gamers de strijd met elkaar aangaan op een multiplayer-map, die erg op het Conservatorium Hotel leek.