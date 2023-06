Schippers opgelet: Amstel bij Ouderkerk dit zomerse weekend doodlopende route

Pleziervaarders die voor het komende zomerse weekend een mooie route uitstippelen, doen er goed aan de Amstel bij Ouderkerk te mijden. Vanwege de vervanging van de Brug Ouderkerk wordt er een tijdelijke pontonbrug aangelegd en is de route vanaf vanavond 20.00 uur in beide richtingen gestremd. Recreanten wordt geadviseerd om te varen via de Westelijke Ringvaart.

Schepen die hoger zijn dan 2,90 meter kunnen al sinds 20 mei geen gebruikmaken van de route. Komend weekend, als de zon uitbundig schijnt en de temperaturen oplopen tot boven de dertig graden, is het voor iedere boot, sloep, jacht of schip een doodlopende route. Dat heeft te maken met de aanleg met een pontonbrug voor fietsers en voetgangers, die maandagochtend in gebruik wordt genomen.

De Brug Ouderkerk is aan vervanging toe en wordt vervangen door twee aparte bruggen, een project dat in 2020 is gestart. De noordelijke brug (richting Amstelveen) is inmiddels al in gebruik, aan de zuidelijke brug wordt tot 20 juni gewerkt.

Nog elf dagen geduld

Tot die datum - nog elf dagen dus - is de Amstel bij Ouderkerk gestremd voor vaartuigen hoger dan 2,90 meter. Vaartuigen tot 2,90 meter kunnen vanaf maandagochtend 5.00 uur passeren, om precies te zijn via de westelijke doorgang (aan de Amstelveen-kant).

Omdat de bruggen gefaseerd worden aangelegd, hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor wegverkeer. Sinds juli vorig jaar, toen de noordelijke brug werd afgerond, rijdt het verkeer in beide richtingen over die brug.

