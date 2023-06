Zandvoort tatoeëert erop los, maar Amsterdammertjes op edele delen 'liever niet'

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal tattooshops de afgelopen jaren flink is gestegen. Het Limburgse Brunssum heeft gemiddeld de meeste tattoo-artiesten in het dorp, gevolgd door Zandvoort. In het kustdorp zijn inmiddels negen shops te vinden. Willen dan zoveel toeristen een 'herinnering van inkt' op hun lichaam mee naar huis?

Bij Amore Tattoo in het centrum van Zandvoort lopen de klanten vanmorgen in en uit. Het belooft een warme dag te worden, dus er zijn veel toeristen in het dorp te vinden. Maar ook mensen uit de regio zoals Haarlem, komen even naar binnen. "Het gaat goed. Ik denk dat we nu al tien walk ins hebben gehad in een uurtje", legt eigenaar Debbie uit. Ook een vriend en vriendin uit de omgeving van Frankfurt komen voor een tatoeage. Debbie zet ze maar al te graag.

Debbie heeft inmiddels twee tattooshops in Zandvoort. De tweede wordt gerund door familieleden van haar. "Ik heb het ze ook geleerd", lacht ze trots.

In de zaak bij de Kerkstraat, waar het uitpuilt van de nationale en internationale prijzen, werken overigens alleen maar vrouwen. Een bewuste keuze van de eigenaar. "Ik heb liever verzorgde dames staan. Dat is toch een ander visitekaartje. Een man die buiten een peuk staat te roken, met zijn bilnaad boven zijn broek uit, dat is gewoon niet wat ik wil uitstralen. Bovendien tatoeëren mannelijke artiesten ook wat grover dan vrouwelijke."

Mannen voor de veiligheid

Toch lopen er soms wel mannen rond als personeel. "Dat is meer voor onze veiligheid. Je hebt namelijk niet altijd even leuke toeristen. Sommigen zijn dronken of willen wat van je. Dan moeten er gewoon mannen aanwezig zijn hier", legt de Zandvoortse uit.

Formule 1

"Wat toeristen trouwens ook vaak willen, zijn de outlines van het circuit", vervolgt Debbie. Toch weigert ze weleens ontwerpen, bijvoorbeeld Amsterdammertjes op bepaalde lichaamsdelen. "Je snapt wel waar die dan moeten komen te zitten, ik ga die kruisjes daar niet op zetten."

In augustus is het weer zo ver met de Formule 1-race in Zandvoort. Ze heeft de afgelopen twee edities echter nog geen coureurs in de zaak gezien. "Wel veel vriendengroepen. Die willen dan een mooie herinnering hebben aan het weekend. We hebben wel een tijdje nummer 33 van Max Verstappen en kleine racewagentjes getatoeëerd, maar daar blijft het dan ook wel bij."