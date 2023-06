Zes jaar cel voor gewapende overval bij gezin met jonge baby in Amsterdam-Zuid

Een 20-jarige man is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van zes jaar omdat hij in 2021 een gewapende woningoverval pleegde bij een gezin met een acht weken oude baby. De man nam samen met een andere verdachte een Rolex-horloge, designertassen en sieraden mee. Dat allemaal terwijl de ouders werden vastgetapet en de baby alleen op de bank werd achtergelaten.

In de vroege ochtend van 18 maart 2021 stonden de twee mannen voor de deur van het jonge gezin aan de Gaasterlandstraat in Amsterdam-Zuid, een van hen was verkleed als pakketbezorger. De mannen belden bij het gezin aan en de vader deed vervolgens de deur open. Op dat moment drong het tweetal de woning binnen met een vuurwapen en gaven zij de vader meteen klappen. De man werd geschopt en geslagen met onder andere de achterkant van het wapen. Ook de vrouw werd een paar keer getrapt door de mannen.

De monden van de ouders werden door de mannen met tape afgeplakt en hun handen werden vastgebonden. Zij werden daarna naar een andere kamer gebracht, terwijl de baby alleen op de bank achterbleef. Het duo bleef ongeveer een uur binnen in de woning en namen een Rolex-horloge, meerdere designertassen, sieraden, telefoons en geld mee.

Vechten tegen boa's

De 20-jarige Amsterdammer was een week later, op 25 maart, ook nog eens agressief tegen drie boa's. De handhavers probeerden de man staande te houden. Hij maakte zich vervolgens los, sloeg en trapte hen. Daarna schold hij hen ook uit. In november 2021 werd de man uiteindelijk aangehouden op verdenking van de overval.

'Denken aan zijn eigen gewin'

De rechtbank rekent het de man vooral zwaar aan dat hij veel geweld heeft gebruikt tijdens de overval terwijl de baby ook aanwezig was. "De ouders hebben zeer angstige momenten gekend en kampen tot op de dag van vandaag met angstklachten", aldus de rechter. "De verdachte heeft enkel gedacht aan zijn eigen financiële gewin en niet aan de gevolgen van de overval voor het gezin."

Uit het strafblad van de jongeman kwam ook naar voren dat hij al een keer eerder was veroordeeld voor een diefstal met geweld. Alles afgewogen is de rechtbank van mening dat een gevangenisstraf van zes jaar passend is. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van ruim 58.000 euro betalen.

De medeverdachte, de man die gekleed was als postbezorger, is nog niet door de politie aangehouden.