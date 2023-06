Speelplaats Dreefschool al jaren modderpoel na regenbui: "Op school dragen we sloffen"

Met de aanstaande hittegolf voor de deur is dit misschien niet het moment om te klagen over de modderpoel die ontstaat na een regenbui, rond het speelplein voor de Dreefschool in Haarlem. Toch zijn ouders en buurtbewoners een petitie gestart om de gemeente wakker te schudden. "We zijn het zat."

Bram van Beuningen en Chantal van den Berg - Michael van der Putten/NH Media

De zon staat hoog in de lucht en kinderen spelen op het speelplein voor de Dreefschool. Deze in openbare ruimte neergezette speelplek wordt door de basisschool gebruikt om de groepen drie tot en met acht in de pauzes te laten spelen. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar als het heeft geregend is het hier 'een grote modderpoel.'

"Op school doen we maar onze pantoffels aan" Bram van Beuningen (8), leerling Dreefschool

Bram van Beuningen (8) zit op de Dreefschool en voetbalt graag in de pauzes met zijn vriendjes op het speelpleintje. Hij heeft zelf ervaren hoe de grond er na een regenbui kan veranderen in een bruine derrie. De schoenen gaan uit "Het is echt een grote modderpoel. Max, een vriendje van mij is eens in een modderplas gevallen, hij zat helemaal onder." Om de plassen heen spelen, kan volgens Bram niet echt. "De plassen zijn echt overal " De groepen drie tot en met acht spelen er in de pauzes buiten. Wanneer het heeft geregend, komt de modder ook mee naar binnen de school in. "Het kan echt een bende zijn in de gangen", vervolgt Bram. "We doen daarom bij binnenkomst onze schoenen uit en sloffen aan, die hebben we meegenomen. Als je geen sloffen mee hebt, loop je op je sokken. Maar de schoenen gaan uit." Tekst gaat door onder de foto.

Volgens de gemeente kan er alleen iets aan de wateroverlans rond het klimrek worden gedaan - Michael van der Putten/NH Media

Chantal van den Berg zit in de medezeggenschapsraad van de school en heeft de petitie ondertekend. "Het is nu een fantastische plek om te spelen, maar vanaf de herfst is het hier een grote bende", legt ze uit. "Alle ouders klagen over vieze schoenen en kleding." Dat het een breedgedragen probleem is, bewijst de petitie die ruim vierhonderd keer is ondertekend. "Het speelt al ruim vier jaar en er gebeurt steeds niets. De petitie hebben we samen met buurtbewoners opgezet en inmiddels overhandigd aan de de wethouder." Tussenoplossing "De gemeente heeft gezegd met een tussenoplossing te komen", vervolgt Chantal. "Het klimrek en de grond eromheen, daar kan iets aan gedaan worden. Maar aan het verderop liggende schelpenpad, ook onderdeel waar de kinderen spelen, kan volgens de wethouder niets worden gedaan." Tekst gaat door onder de foto.

Bram hangt in speelrek, achter Bram het schelpenpad, waar volgens de gemeente niet aan kan worden gedaan. - Michael van der Putten/NH Media