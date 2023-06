De Peiling: een korte broek op werk moet gewoon kunnen

Ken je het dilemma? Je staat op een warme ochtend voor je kledingkast en vraagt je af of je die korte broek wel aan kan doen naar kantoor. Hoewel steeds meer leidinggevenden t-shirts, hoodies en sneakers dragen, lijkt het dragen van een korte broek op werk vaak nog een no go. Ook de bijbehorende slippers en sandalen worden vaak niet getolereerd.

Geen eenduidig antwoord

Zijn de discussies rond kledingcodes niet totaal achterhaald, of hoor je er op werk altijd representatief uit te zien, ongeacht de weersomstandigheden? Het korte broekvraagstuk is helaas niet eenduidig te beantwoorden. Want hoe kort is kort? Daarbij hangt het af van hoe de sfeer op werkplek: formeel of juist informeel. Zo zijn er ook werkplekken waar het echt verboden is om met korte broek op werk te verschijnen. Dat mag de werkgever zelf bepalen. Een andere kanttekening is ook de veiligheid. Op een bouwplaats, bijvoorbeeld, is kleding ook voor het bevorderen van de veiligheid.

Zorg in elk geval dat je het checkt op kantoor of het überhaupt mag, voordat je een keuze maakt. Dat scheelt je weer een ongemakkelijk moment op de werkvloer.