Hoe ritmisch douchen en andere tips kunnen helpen ons watergebruik te beperken

Door het warme weer deze dagen verbruiken we veel meer water. En dat kan nogal een uitdaging zijn voor drinkwaterbedrijf PWN, dat met zijn waterfabriek gevestigd is in de Heemskerkse duinen. Koen Zuurbier van het waterbedrijf vertelt ons hoe ze zich voorbereiden op de piek. En daar ligt ook een rol voor de watergebruiker zelf, zo blijkt.

Een echte uitdaging wordt het de komende dagen niet voor PWN, beweert Zuurbier. “We bereiden ons echt goed voor op dit soort dagen. Door de jaren heen zijn we heel goed geworden in het voorspellen van de waterbehoefte. We kijken naar wat er de afgelopen dagen is gebruikt, wat de temperatuur wordt en of er nog speciale dagen tussen zitten, zoals een feestdag."

Aan de hand van die informatie wordt er tweemaal per dag een voorspelling gedaan van de behoefte aan drinkwater. Het benodigde water wordt daar direct automatisch op aangepast.

Vooral de temperatuur leidt tot pieken in het watergebruik en dat is te zien in de waterfabriek in de Heemskerkse duinen. “Op het moment dat mensen meer water gebruiken, gaat daar automatisch meer water weg. Er liggen daar grote bakken met een voorraad voor een paar uur, voor tijdens de 'spitstijd'."

Grotere behoefte

"Je ziet vooral dat wanneer de temperatuur ruim boven de 20 graden komt, de behoefte aan drinkwater groter wordt", vervolgt Zuurbier. "Mensen gaan hun tuin sproeien, vullen het zwembad en douchen een keer extra, dat zien we allemaal terug in de drinkwatervraag."