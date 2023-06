Onverwacht snel broedsucces op de vogelboulevard in Amsterdams havengebied

Het is een wonder: "Pas een paar maanden geleden opgeleverd en nu broeden er al visdiefjes, ongekend!", vertelt Ecoloog Ton Denters als hij opgetogen vanaf de steiger met een verrekijker de pontons af speurt. Of, in Ton's eigen woorden: 'de vogelboulevard'. Pas sinds mei dit jaar liggen ze er en nu al is het een enorm succes.

NNH visdiefjes houthavens - NH Nieuws

Futen, meerkoeten en zelfs visdiefjes hebben ze direct in gebruik genomen, zien we als we voor Natuurlijk Noord-Holland met Ton op stap gaan. "De gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf willen bij nieuwbouw meer doen voor natuur. En dat werpt zijn vruchten af!" Tot enige jaren geleden waren de Amsterdamse Houthavens een wat verloren deel van de stad. De industrie trok zich langzaam terug, maar herinrichting liet op zich wachten. Het was er woest en ledig. Maar nu is op aangelegde eilanden een heel nieuw stuk stad ontstaan waar dankzij ecologen als Tond Denters is geijverd voor meer natuur-inclusief bouwen. "We proberen dus met de inrichting van kades en grachten en bij de bouw van huizenblokken ook de natuur een plaats te geven." tekst gaat verder na de foto

De Vogelboulevard van de Amstrerdamse Houthavens - NH Nieuws/Stephan Roest

De 'vogelboulevard' biedt verschillende vogels de kans op een nestelplek te vinden. En ze zijn al begonnen, nog voordat de drijvende tuinvlotten begroeid zijn geraakt. "Er broeden verschillende paren futen, meerkoeten en op de pontons en het balkon zitten inmiddels zes paartjes visdief te broeden." Om te voorkomen dat meeuwen en reigers de uitgekomen visdiefjes opeten is er aan bescherming gedacht. "De jonge visdiefjes kunnen wegkruipen in de stenen rioolbuizen die daar liggen, buiten het bereik van hongerige snavels." Tekst gaat verder na de foto

De groene kademuur in de Houthavens van Amsterdam - NH Nieuws/Stephan Roest