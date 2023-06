OM: 2 jaar detentie tegen 16-jarige voor doodschieten Roffinho in Amsterdam

De 16-jarige verdachte is twee dagen na het incident, dat in de avond van 23 december 2022 plaatsvond, aangehouden. Een paar dagen later werd zijn toen 15-jarige medeverdachte opgepakt en korte tijd later weer vrijgelaten. Maar door nieuwe informatie werd hij afgelopen maart opnieuw aangehouden. Beide jongens zitten op dit moment in hechtenis.