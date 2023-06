Twee tieners neergestoken binnen 24 uur in Purmerend

Binnen één etmaal vonden er twee steekpartijen plaats in Purmerend. De eerste gebeurde woensdagavond in het Leeghwaterpark, de tweede gistermiddag op de Rocamadour. Beide slachtoffers zijn 16-jaar oud. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee steekpartijen, de politie doet nog onderzoek.

In het Leeghwaterpark werd woensdagavond een jonge skateboarder uit het niets in zijn arm gestoken. De 16-jarige jongen uit Purmerend skatete onder het viaduct toen hij werd uitgescholden door twee jongens. Hij werd achtervolgd en één van de jongens stak daarna de skateboarder in zijn arm. Donderdag werd rond vijf uur 's middags ook een 16-jarige slachtoffer van een steekpartij. Op de plek van de steekpartij troffen agenten het slachtoffer aan met een oppervlakkige wond. De daders hadden zich al uit de voeten gemaakt. Er is niemand aangehouden, laat de politie weten. Ze zijn nog op zoek naar getuigen. Of de twee incidenten met elkaar verbonden zijn, is nu nog niet te zeggen. Daar wordt onderzoek naar gedaan, aldus de woordvoerder van de politie.