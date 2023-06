Drie kwartier in de rij voor Noord-Hollands grootste boekenmarkt in Opmeer

Vanuit alle hoeken in het land stonden boekenhandelaren vanochtend lang in de rij om de boekenmarkt in Opmeer te bezoeken. Met 40.000 boeken, de grootste van onze provincie. Maar om dat ene pareltje te vinden, moeten de liefhebbers er vroeg bij zijn.

NH Nieuws/Samanta de Groot

Ze komen van Groningen tot Brabant. En ook al is de markt nog tot en met zondag, al drie kwartier voor de opening staan ze in de rij voor de bollenschuur, die is omgetoverd tot boekenmarkt. Opmeerders kijken er toch wel van op. "Normaal kom ik niet zo vroeg, maar ik ben zo verbaasd over de drukte. Wat een schouwspel die handelaren die vliegensvlug met ogen en handen de boeken scannen." Organisator Fred Nansink is het inmiddels wel gewend. "Die eerste mensen hopen de pareltjes ertussenuit te pikken", vertelt hij in gesprek met NH Radio-verslaggever Samanta de Groot. Boeken kosten 2 of 3 euro, dus is het voor handelaren een potentiële goudmijn. Vader (90) en zoon (57) uit Groningen Een eerste druk bijvoorbeeld, van een boek dat voor een veelvoud kan worden verkocht. Of net dat ene exemplaar wat nog ontbreekt in je verzameling. Daar kunnen vader en zoon Donders uit het Groningse Haren over meepraten.

We gaan ook nog langs 15 kringloopwinkels meneer Donders uit Haren (Groningen)

De 90-jarige man en zijn 57-jarige zoon zijn speciaal naar de boekenmarkt gekomen voor jongensboeken van uitgeverij Kluiten, en prentenboeken van 1875-1960. "Dit is al 50 jaar mijn hobby", vertelt de zoon. "We hebben hierna ook nog een hele route uitgestippeld langs vijftien kringloopwinkels in de buurt. We maken er een dagje uit van." Terwijl hij struint langs de boeken, praat vader met bekenden die hij tegenkomt. "Ik ga mee voor de gezelligheid." Niet veel later loopt zijn zoon al met een tas vol boeken. "Het gaat lekker. Ik heb boeken gevonden die mooier zijn dan de exemplaren die ik al had. Dus die kan ik nu vervangen." Tekst gaat verder onder de foto.

Vader (90) en zoon Donders (57) uit Haren (Groningen) - NH Nieuws/Samanta de Groot

Dat sommige pareltjes voor slechts 2 of 3 euro worden verkocht hoort erbij, legt organisator Nansink uit. "Het is voor ons niet mogelijk om al die 40.000 boeken te onderzoeken. Dus als je zo'n pareltje weet te bemachtigen, dan heb je gewoon geluk." Opbrengst voor verenigingen in het dorp Zelf hoopt hij vooral op een goede opbrengst, meestal zo'n 12.000 euro. "Dat geld gaat allemaal naar stichtingen en verenigingen die helpen met inzamelen van boeken, of met het opbouwen van de markt."