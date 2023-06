Weer gewonde op Burgemeester Kasteleinweg, nu bij frontale botsing op fietspad

Bij een botsing tussen een scooter en een fietser op het fietspad van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer is vanochtend de scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is na eerste hulp door getuigen en omwonenden naar het ziekenhuis gebracht.

Een scooter en fietser botsten op de N196 tegen elkaar op - VLN Nieuws - Laurens Niezen

Rond 9.00 uur gaat het mis: een e-bike en een scooter botsen ter hoogte van het Baanvak op het fietspad frontaal op elkaar. Bewoners uit de naastgelegen flat die het ongeluk zien gebeuren, haasten zich naar beneden en bekommeren zich om de slachtoffers. Ook een fietser en automobilist schieten te hulp, zag een verslaggever ter plaatse. De scooterrijder is er het ergst aan toe: met verwondingen aan zijn arm en schaafwonden wordt hij iets later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fietser hield alleen een schaafwond op z'n hoofd aan het ongeluk over, en kon na controle z'n weg vervolgen. Zonder fiets, want die was door de botsing niet meer bruikbaar. Het artikel gaat verder onder het kaartje.

Het is niet de eerste keer dat omstanders te hulp schieten bij een ongeluk op de Burgemeester Kasteleinweg. Al eerder sprak NH met Monique de Haas die vanuit haar huis zicht heeft op de bij de rotonde ter hoogte van de Dorpsstraat. Regelmatig haast ze zich naar buiten om eerste hulp te verlenen. In tegenstelling tot het ongeluk van vanochtend gaat het dan vaak om ongelukken óp de rotondes, vaak botsingen waarbij fietsers, automobilisten of bussen betrokken zijn. Met hoge snelheid Monique de Haas heeft het ongeluk ter hoogte van het viaduct niet gezien, maar herkent wel de situatie. "Het ontwerp past niet meer bij het fietsgedrag van mensen", vertelt ze aan NH. "Ik heb geen elektrische fiets, maar iedereen om mij heen bijna wel. Als je tien à vijftien kilometer per uur fietst, heb je nog ruimte om te zien. Als je op een e-bike zit en dertig à veertig kilometer gaat, wordt dat lastig. En dan hebben mensen vaak ook nog oortjes in." Het artikel gaat verder onder de video van Monique de Haas.

Monique ziet wekelijks ongelukken gebeuren op de rotonde naast haar huis - NH Nieuws