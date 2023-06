Langedijker Run afgelast vanwege verwachte hitte

Het besluit om de Langedijker Run niet door te laten gaan, is in goed overleg genomen met de EHBO, meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Vanwege het warme weer had organisatie al voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals extra waterpunten langs de route van het hardloopevenement. Maar met temperaturen die rond de 30 graden lijken te stijgen, zijn die extra maatregelen onvoldoende, aldus de organisatie.

"Overwogen is om het evenement in de ochtend te houden, maar de tijdspanne is simpelweg te kort om dat organisatorisch en logistiek nog voor elkaar te krijgen", schrijft de organisatie van de Langedijker Run op Facebook. Of een vroegere start veel had uitgemaakt is ook maar de vraag, want de temperatuur zal vermoedelijk al voor het middaguur te hoog zijn.